المباشرة بتطعيم نزلاء ومنتسبي سجن البصرة المركزي بلقاح كورونا

2021/05/21 | 16:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن سجن البصرة المركزي،اليوم الجمعة، عن المباشرة باعطاء الجرعة الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للنزلاء والمنتسبين.

وقال مدير السجن ماجد صدام فالح، في بيان صحفي، ان “هذا الامر جاء بالتنسيق مع دائرة صحة البصرة حيث حضر فريق طبي متخصص لتلقيح النزلاء والمنتسبين للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد”.

واضاف، انه “تم البدء بالتطعيم تباعًا ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لاستكمال تلقي اللقاح ليشمل جميع الفئات”.

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