2021/05/21 | 16:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل اكثر من 4 الاف إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة بحسب الموقفين الوبائي، إن "مختبراتها سجلت 4357 اصابة جديدة و4639 حالة شفاء، إضافة إلى 35 حالة وفاة".

ولفتت إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ 520491 مواطنا".

أدناه الموقفين الوبائي كما نشرته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل4357 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل4357 إصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).