إسبانيا تفتح أبوابها للسياح الحاصلين على لقاحات محددة

2021/05/21 | 16:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، أنه سيسمح للسياح المطعمين باللقاحات المسجلة لدى وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية، بدخول أراضي بلاده اعتبارا من 7 يونيو المقبل.وقال سانشيز في مؤتمر سنوي للسياحة في مدريد اليوم الجمعة: "اعتبارا من 7 يونيو، سيتمكن المسافرون من جميع البلدان التي تخضع حركة التنقل معها لقيود، من دخول إسبانيا إذا كانت لديهم شهادة بإتمام التطعيم باللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الأدوية الأوروبية أو منظمة الصحة العالمية".وأضاف، أنه "يسمح اعتبارا من 24 مايو بدخول إسبانيا دون الحاجة إلى الخضوع لفحوصات صحية للقادمين من بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وإسرائيل وكوريا الجنوبية وتايلاند ورواندا والصين وبريطانيا واليابان".وخص سانشيز بالذكر بريطانيا، التي أرسلت عام 2019، 18 مليون سائح إلى إسبانيا، أكثر من أي دولة أخرى، وقال إن إسبانيا "ستكون مسرورة وسعيدة للغاية باستقبال السياح البريطانيين مرة أخرى".ولم يذكر سانشيز أن إسبانيا مدرجة على قائمة السفر الصفراء لحكومة المملكة المتحدة، ما يعني أن الأشخاص الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة من إسبانيا لا يزالون بحاجة إلى الحجر الصحي لمدة 10 أيام، والخضوع لعدة اختبارات كوفيد-19، وهي اعتبارات من المرجح أن تضعف الحماس لقضاء عطلة إسبانية.ومن المحتمل ألا يذهب البريطانيون الذين لا يستطيعون العمل من المنزل إلى إسبانيا حتى تتغير القواعد".وكان قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني في عام 2019، لكن هذه النسبة انخفضت إلى ما يقل قليلا عن 6% في عام 2020".

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