دولة عربية تبدأ أولى خطوات تصنيع لقاح فيروس كورونا

2021/05/21 | 16:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبلت وزيرة الصحة والسكان في مصر هالة زايد، الجمعة، الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع حوالي مليوني جرعة من لقاح "سينوفاك " لفيروس كورونا في مصر.

كما استقبلت الوزيرة دفعة جديدة من لقاح كورونا الصيني "سينوفارم "، تقدر بحوالي نصف مليون جرعة، على متن الطائرة نفسها.

وتسعى مصر لتوطين صناعة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مع توفير الاعتمادات المالية لجلب أكبر قدر ممكن من اللقاحات من مصادرها المتنوعة.

وخلال الأيام المقبلة من المنتظر أن تقوم مصر بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصينى، فيما تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع مختلف المسؤولين المعنيين، سعيا لتصنيع لقاح "أسترازينيكا"، بمصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، ووفقا لتصريحات رئيس الحكومة فإنه من المتوقع إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محليا فى مصر خلال العام الحالى.

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