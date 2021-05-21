2021/05/21 | 16:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أنه لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية العراقية: لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية العراقية: لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).