الانواء الجوية تكشف موعد انتهاء موجة الحرّ في اقليم كوردستان

2021/05/21 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المدير العام للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان فاضل ابراهيم، انه وفق الاحصائيات، فان موجة الحر التي تجتاح المنطقة منذ ايام مرتفعة بنحو ست درجات مئوية عن درجتها الطبيعية بشكل تصل درجة الحرارة في حدود اربيل الى 42 درجة مئوية وفي كرميان تصل الى 45 درجة مئوية.

وقال ابراهيم لـ PUKmedia اليوم الجمعة، انه يتوقع انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من السبت وان تصل منتصف الاسبوع الى درجتها الطبيعية بين 34 الى 35 درجة مئوية، ما يعني ان الاجواء ستتجه نحو الاستقرار.

وبشان تاثير الجفاف على ارتفاع درجات الحرارة اضاف ابراهيم، لا شك ان قلة الامطار هذا العام وحدوث جفاف في بعض المناطق جعلتنا نشعر بالحرارة اكثر، الا انه بشكل عام ليس هناك تاثير مباشر ولا تشكل سببا بان ارتفاع الحرارة هذا العام سيكون ناجما عن الجفاف، ومثال ذلك في العامين 2018 و2019 اللذين شهدا نسبة سقوط امطار عالية، فان درجات الحرارة كانت مرتفعة.

واشار الى انه بشكل عام فان درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام ستسجل نفس النسبة كما في الاعوام الماضية.

PUKmedia طه عبد الله - اربيل

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