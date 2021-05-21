المالية النيابية تكشف امكانية استحداث درجات وظيفية بالموازنة

2021/05/21 | 16:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، بشأن استحداث الدرجات الوظيفية.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن “الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي حدد بـ(45) دولاراً، يستخدم لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وكذلك يستخدم في الموازنة الاستثمارية”، لافتاً الى أنه “لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة”.

وحددت الموازنة العامة سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً للبرميل الواحد فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية وتجاوزت حالياً حاجز الـ 65 دولاراً للبرميل الواحد.

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