حماس تكشف ما قدمته إيران للحركة في معركة غزة

2021/05/21 | 16:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعربت "حماس"، الجمعة، عن شكرها للدعم الايراني للحركة في غزة، مشيرة إلى انها ستعمل على إعادة إعمار القطاع بجهود "الخيرين" من العرب.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، بعد ساعات من سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل، بوساطة مصرية.

وقال هنية: "نشكر إيران على تقديم السلاح إلى حماس في غزة"، مؤكدا "سنعمل على إعادة إعمار غزة بجهود الخيرين من العرب".

وأضاف، ان "ايران لم تبخل يوما على المقاومة في دعمهم بالمال والسلاح".

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