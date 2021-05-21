دعوة 6 لاعبين مغتربين في أوروبا إلى صفوف منتخب شباب العراق

2021/05/21 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهَ مدرب منتخب شباب العراق، عماد

محمد، الدعوة إى ستة لاعبين مغتربين

للالتحاق بصفوف المنتخب قبل الدخول في

مباريات البطولة العربية لمنتخبات

الشباب التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل

في مصر.

ويأتي دعوة لا

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