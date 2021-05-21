سجن البصرة يباشر باعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا للنزلاء والمنتسبين

2021/05/21 | 16:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر سجن البصرة المركزي باعطاء الجرعة

الاولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

للنزلاء والمنتسبين.

وقال مدير السجن ماجد صدام فالح، في

بيان، ان "هذا الامر جاء بالتنسيق مع

دائرة صحة البصرة حيث حضر فريق طب

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