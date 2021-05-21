2021/05/21 | 16:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق أنه لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مالية" النواب العراقي: لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا بموازنة جديدة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مالية" النواب العراقي: لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا بموازنة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).