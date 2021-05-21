رومانيا تضبط شحنة مخدرات ضخمة مصدرها إيران

2021/05/21 | 17:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات الرومانية عن احباطها واحدة ً من أضخم عملياتِ تهريب المخدرات، وذلك عبْر ضبطِ شحنةٍ ضخمة من الهيروين قادمةٍ من إيران.

النيابة العامة ُ الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا أكدت في بيان ضبطــَـها كمية ً كبيرة تقدر بنحو ِ الفٍ وخمس ِ مئةِ كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة في ميناء كونستانتا جنوبَ شرقي البلاد كانت مهربّة ً من إيران، في واحدةٍ من أضخم عملياتِ تهريب المخدّرات التي يتمّ إحباطها في السنواتِ الأخيرة في دولةٍ عضو ٍ في الاتّحاد الأوروبي، مبينة ان شحنة َ المخدرات كانت مخبأة ً في حاويةِ شحن ٍ مليئةٍ بموادِ بناءٍ بقصدِ ايصالها الى الوجهة النهائية في أوروبا الغربية.

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