2021/05/21 | 17:09 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول عراقي يصل إيطاليا لحضور اجتماع "اليونسكو" بشأن الجامع النوري ومئذنته الحدباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/21 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول عراقي يصل إيطاليا لحضور اجتماع "اليونسكو" بشأن الجامع النوري ومئذنته الحدباء) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول عراقي يصل إيطاليا لحضور اجتماع "اليونسكو" بشأن الجامع النوري ومئذنته الحدباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).