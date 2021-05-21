المغرب اسبانية اية علاقة - عبدالهادي مصطفى

2021/05/21 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالهادي_مصطفى ما الفرق ؟؟!! بالرغم من توفر المغرب على امكانات اقتصادية وطبيعية متنوعة تتجاوز امكانات اسبانيا الا ان الاقتصاد الاسباني يتجاوز عشرة مرات على نضيره في المغرب ، لماذا؟ ببساطة شديدة لان المغرب لا يحاسب اللصوص ولا يعاقبهم ولكن يسهل عليهم الأمر اكثر من اللازم كما تسن الحكومة قانون عفا الله عما سلف لتشجيع الفساد لمزيد من النهب بدعوى تشجيع الاستتمار ثم تسمح لهاته الحفنة المسيطرة والمت ......





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