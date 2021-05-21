المالية النيابية: لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة

2021/05/21 | 17:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أوضحت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، بشأن استحداث الدرجات الوظيفية.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار إن "الفرق الموجود بين سعر النفط الحالي والسعر المخطط في الموازنة والذي حدد بـ(45) دولاراً، يستخدم لتمويل العجز الموجود في الموازنة، وكذلك يستخدم في الموازنة الاستثمارية"، لافتاً الى أنه "لا يمكن استحداث درجات وظيفية إلا من خلال موازنة جديدة"، وفقاً لـ"واع".

وحددت الموازنة العامة سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً للبرميل الواحد فيما ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الماضية وتجاوزت حالياً حاجز الـ 65 دولاراً للبرميل الواحد.

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