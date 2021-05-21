2021/05/21 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شنت طائرات تركية، ظهر اليوم الجمعة، غارات عدة مستهدفة قرى اتوش وبيبادي التابعة لناحية جمانكي بمحافظة دهوك، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في برلمان كردستان، تشكيل لجان لمتابعة الموضوع.وقال مدير ناحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تقصف ناحية جمانكي التابعة لقضاء العمادية بدهوك المركز الخبري الوطني.

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