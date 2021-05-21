2021/05/21 | 17:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة فيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 1.16 مليون إصابة بعد تسجيل آلاف الحالات الجديدة.

سجل العراق أكثر من 4300 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 21 آيار/مايو، وتضمن تسجيل أكثر من 4300 إصابة، و35 حالة وفاة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 4600 حالة تماثل للشفاء بمعدل 92.3%.

وبلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 72 ألف شخص، بينهم 469 تحت العناية المركزة.

كما ارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 16137 حالة وفاة.

وبلغ عدد الأشخاص الخاضعين لحملة التطعيم، اليوم، أكثر من 11 ألف شخص.

اقرأ/ي أيضًا:

الصحة العراقية ترجح "تشديد" الإجراءات..



وتحدد سبب تأخر "فايزر"

ارتفاع متواصل لمؤشرات الخطر: "كورونا" يقتل 27 شخصًا في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجائحة تفتك بالعشرات في العراق.. حصيلة الإصابات الجديدة ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجائحة تفتك بالعشرات في العراق.. حصيلة الإصابات الجديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).