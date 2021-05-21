الدفاع النيابية: لا تدخلات سياسية في الملف الأمني

2021/05/21 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عدم وجود تدخلات سياسية في الملف الأمني.وأوضح عضو لجنة الأمن النيابية بدر الزيادي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "عدم وجود تدخلات سياسية في الملف الأمني"، مبينا أن "الملف الأمني يدار من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي والقوات المشتركة ووزارتي الدفاع والداخلية والجهات المعنية".وأضاف، أن "إدارة الملف الأمني تعمل بروح الفريق الواحد، ولا توجد أية خلافات بخصوص هذا الملف".

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