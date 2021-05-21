امرأة تعتدي بالضرب على شرطي مرور في محافظة عراقية امام الملأ (فيديو)

2021/05/21 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت المديرية العامة لمرور محافظة اربيل ، الجمعة، قيام امرأة بالاعتداء على احد منتسبيها وسط مدينة اربيل بعد تسجيل مخالفة بحق المرأة.

وذكرت المديرية في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه، اليوم (21 ايار 2021)، ان "شرطي مرور تعرض للضرب على ايدي امرأة تقود سيارة في شارع 40 وسط اربيل عندما كان يؤدي واجبه في تنظيم السير".

واضاف البيان، ان "المرأة اعتدت بالضرب على رجل المرور بعد تسجيل الشرطي رقم سيارتها لارتكابها مخالفة وتسببها في اعاقة عملية السير".

واوضح، ان "المرأة تعاملت بشكل غير انساني وغير حضاري مع شرطي المرور ووجهت عدة صفعات على وجهه ورفضت تسليمه وثيقة رخصة القيادة لافتة في الوقت نفسه ان الشرطي تعامل باحترام معها ولم يلحق بها اي اذى".

من جهته اكد محافظ اربيل اميد خوشناو، عدم قبول اي مساس بشرطة المرور من اي شخص مهما كانت درجته الوظيفية، مشددا على توجيه عقوبات رادعة.

جدير بالذكر انه بحسب قانون العقوبات العراقي يعاقب بالحبس ما بين 2 الى 5 سنوات كل من عارض او اهان او هدد اوعتدى هاجم رجل مرور اثنار تأديته الواجب او بسبب ذلك.

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