الحرس الثوري الإيراني یعلن تصنیع الطائرة المسيرة “غزة”

2021/05/21 | 17:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن قائد القوة الجو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة عن تصنیع الطائرة المسيرة الاستراتيجية “غزة”، ورفع مستوى الطائرات المسيرة في إيران.وفي مراسم إزاحة الستار عن عدد من الإنجازات في مجال الطائرات المسيرة والدفاع الجوي وحضرها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قال حاجي زادة: “اليوم نشهد إزاحة الستار […]

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