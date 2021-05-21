قضية الجبري وبن سلمان..

2021/05/21 | 17:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، الجمعة، تحليلا يقول إن العداء والنزاع القانوني بين ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، والمسؤول السابق في الاستخبارات، سعد الجبري، قد يهدد أسرار الأمن القومي الأميركية، بسبب دور الجبري السابق بالتعاون مع الولايات المتحدة.

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