الصحة العالمية: 3 ملايين حالة وفاة على الأقل بسبب

2021/05/21 | 17:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت منظمة الصحة العالمية إنه وحتى 31 ديسمبر 2020 فمن المحتمل أن يكون عدد الوفيات جراء فيروس كورونا عام 2020 قد بلغ 3 ملايين شخص على الأقل وبما يمثل 1.2 مليون حالة وفاة أكثر من الأرقام التي تم الإبلاغ عنها رسميا.جاء ذلك ضمن التقييم …

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