حماس: عشرات الآلاف من أبناء شعبنا زحفوا إلى الأقصى لحمايته

2021/05/21 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إن “عشرات الآلاف من أبناء شعبنا زحفوا إلى المسجد الأقصى لحمايته وللتأكيد على أنه خط أحمر”.وأضاف هنية أن فصائل […]

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