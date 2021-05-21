ثلاث شركات منتجة للقاح كورونا تتعهد بتقديم أكثر من 3 مليار جرعة للدول الفقيرة

2021/05/21 | 17:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعهدت مجموعات "فايزر"، "موديرنا" و "جونسون آند جونسون" المنتجة للقاحات كورونا، الجمعة، أن تُقدم بسعر الكُلفة أو بسعر مخفض، 3,5 مليارات جرعة للدول الأكثر فقراً بين عامي 2021 و2022.

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وجاء تعهد الشركات الكبرى المنتجة للقاح خلال قمة لمجموعة العشرين، حيث سيتم تسليم نحو 1,3 مليار جرعة هذا العام والبقية العام المقبل.

وستقدم فايزر ملياري جرعة، وموديرنا ما يصل الى 995 مليونا، وجونسون اند جونسون ما يصل الى 500 مليون.

كما ستكون هذه الجرعات متوافرة بسعر الكلفة للدول ذات العائدات المنخفضة وبسعر مخفض للدول ذات العائدات المتوسطة، وفق ما اوضح مسؤولو المختبرات في القمة الافتراضية حول الصحة التي نظمتها الرئاسة الايطالية لمجموعة العشرين والمفوضية الاوروبية.

وحصول الدول الأشد فقراً على اللقاحات والتضامن الدولي والوقاية من أي أوبئة مقبلة، هي في صلب هذه القمة لرؤساء دول وحكومات مجموعات العشرين، بمشاركة المفوضية الأوروبية ودول إفريقيا وآسيا فضلا عن 12 منظمة دولية ومؤسسة خاصة.

"أ.ف.ب"

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