2021/05/21 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة ،اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا القتل والخطف والسرقة في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب بغداد الجديدة إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقفيه وفق أحكام المادة 406 ق.ع”.

واضافت ” في حين ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام الزهور القبض على متهم لقيامه بخطف شاب في منطقة الحسينية شرقي العاصمة بغداد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 421 ق.ع”.

واشارت الى انه ” في نفس السياق نفذت مفارزنا أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية ” التك تك ” خلال الممارسات الأمنية التي أجرتها مفارزنا خلال 24 ساعة الماضية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد ضمن مكاتب مكافحة إجرام الكرادة، وحسينية المعامل، والقدس، والتاجي، والغزالية، والحرية، والمحمودية”.

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