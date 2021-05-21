شرطة بغداد: إجراءات قانونية بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة المحددة

2021/05/21 | 17:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- علي الأحمددعت مديرية شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، المواطنين، للإبلاغ عن أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة المحددة.وقال مدير شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي توفيق أحمد حمد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية تعمل على رصد مناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن"، مؤكدا "توجيه ضباط المركز باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".وأشار إلى، "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العديد من المخالفين، فضلا عن احالة الكثير منهم الى القضاء والمحاكم".وتابع حمد، أنه "تم توجيه اصحاب المولدات بوضع لافتة عليها سعر الامبير وساعات التشغيل المحددة من قبل محافظة بغداد وبواقع 12 ألف دينار للأمبير الواحد وبعدد ساعات تشغيل 24 ساعة، و7 آلاف دينار لنظام تشغيل 12 ساعة".وأكد على، "تخصيص دوريات جوالة لمتابعة الموضوع"، داعيا "المواطنين للإبلاغ عن وجود مخالفة برفع الاسعار من خلال التوجه الى مراكز الشرطة أو الاتصال على الخط الساخن".

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