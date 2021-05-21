طقس العراق.. عواصف رعدية وأمطار غزيرة خلال الأسبوع الجاري في هذه المناطق

2021/05/21 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقع المتنبئ الجوي احمد التميمي، الجمعة، ان البلاد ستشهد عواصف رعدية وأمطار تطال عددا من المدن العراقية.

وقال التميمي في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (21 ايار 2021) ان "امطارا وعواصف رعدية تطال مناطق عديدة من وسط وشمال وغرب البلاد خلال الاسبوع الجاري".

وعزا التميمي "التغييرات الجوية بسبب نزول منخفض جوي وانخفاض في درجات الحرارة يوم الاحد".

هذا وتشهد البلاد عواصف رعدية وسقوط أمطار بسبب اضطراب وانخفاض في الغلاف الجوي.

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