مصدر أمني لـ

2021/05/21 | 17:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرأت تغييرات جذرية على مركزية المكاتب الأمنية للميلشيات التابعة لإيران في أقصى مناطق شرق سوريا، في خطوة "مفاجئة" أعقبت زيارة أجراها مسؤول إيراني "رفيع" إلى محافظة دير الزور السورية، حسب ما ذكر مصدر أمني في تصريحات لموقع "الحرة".

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