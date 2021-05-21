توقعات جديدة للحرارة الأحد المقبل وموجات غبار

2021/05/21 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ توقع متنبئ جوي، عودة انخفاض درجات الحرارة يوم الاحد المقبل بفارق عدة درجات.وقال صادق عطية في منشور على صحفته في الفيسبوك “لا يستبعد تشكل موجات غبار في غرب ووسط البلاد مساء الاحد بسبب الفوارق الحرارية السطحية”.

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