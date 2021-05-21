فيديو يوثق محاولة صعود رجل إلى منبر الحرم.. وشرطة مكة تصدر بيانا

2021/05/21 | 18:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق لحظة محاولة شخص الصعود إلى منبر الحرم المكي، وذلك خلال خطبة الجمعة، قبل أن تصدر شرطة مكة بيانا بشأن الحادثة.

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