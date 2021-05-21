رسول يكشف عن توجيهات جديدة بشأن”السجناء الخطرين”

2021/05/21 | 18:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، عن توجيهات لنقل “السجناء الخطرين” في الموصل لسجون مُحكمة.

وقال رسول في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “السجون في الموصل تدار من قبل شرطة المحافظة ووزارة العدل، وأن هناك موقوفين في مراكز الشرطة والتسفيرات”.

وأضاف أن “هناك توجيهات لنقل المسجونين للسجون المُحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص”.

ولفت رسول الى أن “هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، والوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمناً واستقراراً والقطعات تقوم بعمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية”.

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