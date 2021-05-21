ملعب الأنبار الأولمبي يحقق نسب إنجاز متقدمة

2021/05/21 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار- واع- أحمد الدليمي حقق ملعب الأنبار الأولمبي نسب إنجاز متقدمة في عملية إعادة التأهيل والصيانة.وقال المشرف العام على مشاريع الأنبار وعلى الملعب المهندس سلمان عيدان عبيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد الدمار الذي خلفته عصابات داعش الإرهابية، فالعمل مستمر في ملعب الأنبار الأولمبي"، لافتاً الى أن "مراحل الأعمال وصلت الى إكمال أعمال الطابق الثاني من الهيكل الكونكريتي وأعمال الطابق الأول بالإضافة إلى أعمال صب الأعمدة للمقاطع الأخرى وأعمال المدرجات للمقاطع المذكورة، وكذلك أعمال الصيانة على أعمال الهيكل الحديدي وإصلاح الأجزاء المتضررة منه".وأضاف عيدان أن "نسبة الإنجاز وصلت الى 24 % وأن العمل مستمر بوتيرة عالية حيث تم رفع منصات تسعة أمتار، وكذلك رفع سقوف أربعة أمتار خلف المنصات، وكذلك أعمال رفع السقف الثانوي في المدرجات الرئيسة من الجهة المقابلة، وبمواصفات عالية جدا".

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