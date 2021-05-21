سياسي عراقي: إيران دمرت العراق وفلسطين

2021/05/21 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس تحالف تمدن، النائب، فائق الشيخ علي، الجمعة، ان إيران ستفوز بالاتفاق النووي ورفع الحصار، بعد ان دمرت غزة ووأدت القضية الفلسطينية للأبد.

وكتب الشيخ علي، تغريدة على "تويتر" اليوم، (21 ايار 2021)، ذكر فيها: "أما وقد دمرت إيران غزة ووأدت القضية الفلسطينية للأبد..



كما دمرت العراق وسوريا ولبنان واليمن، وستفوز هي بالاتفاق النووي ورفع الحصار".

وأضاف، "أما وقد حذرناكم ولم نبخل بالتوقع والنصيحة، فقد آن الأوان للعودة إلى موضوع العراق في التغريدات القادمة"، ثم ختم تغريدته بالقول "هارد لك حماس والجهاد!".

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