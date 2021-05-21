كردستان.. قنديل تزيل الثلوج عنها لاستقبال السياح

2021/05/21 | 19:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة بلدية منطقة قنديل في إقليم كردستان، الجمعة، إزالة الثلوج وفتح طرق عدة ليتمكن السياح من الوصول الى تلك المنطقة.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم فتح طريق قرى مالخ وكومي وكرمسوران من قبل بلدية قنديل، مبينة ان “هذه القرى كانت مغطاة بالثلوج”.وأضافت أن “فتح طرق هذه القرى ستسهل وصول السياح الى […]

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