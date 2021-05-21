"غاز البصرة" تدعم وزارة النفط بتعظيم الاستثمار في المواد الهيدروكربونية

2021/05/21 | 19:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت شركة غاز البصرة، اليوم الجمعة، أن رؤيتها المتعلقة بتعظيم الاستثمار في المواد الهيدروكربونية التي يحتل الغاز النصيب الأكبر فيها تنسجم مع رؤية وزارة النفط بهذا الخصوص.وأشار نائب المدير المفوض للشركة مرفأ كاظم الأسدي في تصريح خاص …

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