الزراعة: انطلاق حملات حصاد بذور الحنطة في المشخاب

2021/05/21 | 19:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الزراعة، الجمعة، انطلاق حملات حصاد بذور الحنطة في المشخاب ضمن محافظة النجف دعماَ للاقتصاد الوطني.

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وأكدت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 ايار 2021)، "انطلاق الحملات الواسعة لحصاد الحنطة في محطة بحوث المشخاب ضمن محافظة النجف، دعماَ للاقتصاد الوطني، حيث يتم العمل بواسطة محطات دائرة البحوث الزراعية وضمن برنامج اكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة".

ولفت البيان الى انه "تم الانتهاء من حصاد الحقول في محطة البحوث الصحراوية التابعة لقسم بحوث النجف، و بدأت عملية الحصاد في محطة المشخاب، بحضور فريق التفتيش الحقلي التابع لدائرة فحص وتصديق البذور / فرع النجف الاشرف وبمساحة 100 دونم لانتاج رتبة الاساس و50 دونم لانتاج رتبة النواة".

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