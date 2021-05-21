الاستخبارات الإيرانية تلاحق

2021/05/21 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت إيران بالاستعانة بضباط استخبارات لملاحقة عمال تعدين البتكوين غير القانونيين، بعد أن تسببوا بانهيار شبكة الطاقة الكهربائية في البلاد، وفقا لوكالة "بلومبرغ" للأميركية.

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