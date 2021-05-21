“فيفا” يوافق مبدئيا على مقترح سعودي بخصوص كأس العالم

2021/05/21 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مبدئيا على مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال وكأس العالم لكرة القدم للنساء كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام.

وصوت أعضاء الكونجرس بالفيفا، خلال الجمعية العمومية، التي عقدت اليوم الجمعة، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

وبحسب لوائح الفيفا، سيتم دارسة المقترح عقب موافقة أغلبية المجلس عليه.

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