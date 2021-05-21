شرطة بغداد تتوعد: ضباط للمحاسبة ودوريات تراقب المولدات الأهلية

2021/05/21 | 19:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد قائد الشرطة الأسعار الرسمية

الترا عراق - فريق التحرير

دعت مديرية شرطة بغداد الكرخ، الجمعة، إلى الإبلاغ عن أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة المحددة.

وقال مدير شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي توفيق أحمد حمد في تصريح، 21 آيار/مايو، إنّ "المديرية تعمل على رصد مناشدات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخط الساخن"، مؤكدًا "توجيه ضباط المركز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وتوعد حمد، بـ "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق العديد من المخالفين، فضلاً عن إحالة الكثير منهم إلى القضاء والمحاكم"، مشيرًا إلى "توجيه أصحاب المولدات بوضع لافتة عليها سعر الأمبير وساعات التشغيل المحددة من قبل محافظة بغداد وبواقع 12 ألف دينار للأمبير الواحد وبعدد ساعات تشغيل 24 ساعة، و7 آلاف دينار لنظام تشغيل 12 ساعة".

كما أكّد، "تخصيص دوريات جوالة لمتابعة الموضوع"، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن وجود مخالفة برفع الأسعار من خلال التوجه إلى مراكز الشرطة أو الاتصال على الخط الساخن".

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