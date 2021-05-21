الاستثمار النيابية تحدد أغراض رفع سعر صرف الدولار

2021/05/21 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الخميس، أن رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي جاء لتشغيل المصانع وتوفير فرص العمل.وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة دائما ما توصي الحكومة بضرورة الاعتناء بالبطاقة التموينية وتوزيعها بموعدها المحدد وزيادة مفرداتها"، لافتا الى أن " الحكومة لم تنفذ توصياتنا أو دعواتنا ونسمع منها التصريحات فقط، وهناك حصة ثانية، ولكن بشكل عملي لا يوجد شيء على ارض الواقع".وأشار الى أن "اللجنة أوصت بضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية وزيادة تخصيصات الحماية الاجتماعية"، موضحا أن "هذا ليس حلا جذريا وإنما هذه حلول سريعة". وأوضح أن "ارتفاع سعر الصرف كان الغرض منه تشغيل المصانع وتنمية الاقتصاد الخاص وتنمية الزراعة والاستثمار، بمختلف المجالات واستثمار قطاع الخدمات؛ المواصلات والموانئ، لتوفير فرص العمل والارتقاء بالواقع الاقتصادي"، مشددا على "ضرورة أن ترتقي الحكومة بالواقع الاقتصادي والتنموي بدلا من الاعتماد على توزيع المساعدات".

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