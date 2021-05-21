2021/05/21 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، انطلاق الحملات الواسعة لحصاد الحنطة في محطة بحوث المشخاب ضمن محافظة النجف الاشرف.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن ذلك يأتي “دعما للاقتصاد الوطني، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق حملات حصاد بذور الحنطة في المشخاب المركز الخبري الوطني.

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