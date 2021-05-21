منظمة الصحة العالمية: الأرقام الحقيقية للوفيات بفيروس كورونا اعلى بشكل كبير من المعلن عنه

2021/05/21 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا صادما بشأن جائحةِ كورونا التي لا تزال تحصد أرواحَ اعدادٍ كبيرة من البشر حول العالم.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن الأرقامَ الرسمية لأعداد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بفيروس كورونا أقلُ بشكل ٍ كبير من الأرقام الحقيقية مشيرة الى أن الوفياتِ الحقيقية قد تكون أعلى بثلاثِ مرات من الأرقام المعلن عنها.

وأوضح التقرير أن نسبة َ الوفيات بين المصابين بأعراض ٍ خطيرة من فيروس كورونا في إفريقيا أعلى مقارنة ً بقاراتٍ أخرى لأسبابٍ تتعلق بنقص ِ مستلزمات الرعاية الضرورية في القارة الافريقية.

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