الخزعلي: الهدنة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية انتصار ينبئ يقرب تحرير فلسطين

2021/05/21 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الهدنة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية انتصاراً وتحولاً استراتيجياً ينبىء بقربِ تحرير فلسطين.

وقال الخزعلي في تغريدةٍ على تويتر نبارك للمقاومة الاسلامية وللشعب الفلسطيني هذا الانتصارَ في سابقةٍ هي الاقوى في مسار القضية الفلسطينية مما ينبئ عن قربِ تحرير فلسطين النهائي، وعلى غرار موقفِ الخزعلي اكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، إن المعركة بين اسرائيل والفصائل الفلسطينية وضعت نهاية ً مشرفة للحروب القادمة.

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