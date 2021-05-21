الحرس الثوري الإيراني يكشف عن طائرة مسيرة أطلق عليها اسم غزة

2021/05/21 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحرس الثوري الإيراني النقاب عن طائرة مقاتلة جديدة بدون طيار أطلق عليها اسم “غزة” تكريماً للفلسطينيين بعد ساعات من سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لإنهاء أحد عشر يوما من العنف الدامي.

وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، إنّ الاسم اختير “لتكون فخرا أبديا لمن يقفون ضد عدوان الصهاينة، وفق ما نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية.

هذا، وأوضحت الوكالة أنّ الطائرة قادرة على حمل ثلاث عشرة قنبلة، والتحليق على ارتفاع يزيد عن عشرة آلاف متر بسرعة تصل إلى ثلاث مئةٍ وخمسين كيلو متر لفترة تحليق تتجاوز العشرين ساعة بحسب الوكالة الرسمية الإيرانية.

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