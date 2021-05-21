توجيه من محافظ المثنى للقوات الأمنية في المحافظة

2021/05/21 | 19:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

وجّه محافظ المثنى أحمد منفي جودة، الجمعة، القوات الأمنية في المحافظة بتطبيق القانون ومحاسبة أي مسيء يتجاوز عليه، داعيا العشائر إلى التبرئة من المسيئين.

وقال أحمد في بيان له حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه ان "على القوات الأمنية في المحافظة تطبيق القانون ومحاسبة أي مسيء يتجاوز عليه، ويعمل على تعكير صفو السلم الأهلي في المحافظة".

ودعا المحافظ "العشائر الكريمة إلى التبرئة من المسيئين والتعاون مع القوات الأمنية لإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم قانونياً"

واكد جودة ان "القوات الأمنية في كافة صنوفها ستتعامل مع الخارجين عن القانون بحزم وقوة و ستضرب بيدٍ من حديد ، ولن تسمح للمجرمين الهروب من وجه العدالة".

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