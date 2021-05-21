صحة الرصافة تقلّص مواعيد تلقي الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”

2021/05/21 | 19:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت صحة الرصافة، الجمعة، موعدا جديدا لتلقي المواطنين الجرعة الثانية من لقاح “أسترازينيكا”.وذكرت الدائرة في بيان، أنه “استنادا لكتاب وزارة الصحة/ دائرة الصحة العامة المرقم ٢٢٩١٠ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٧ والذي ينص على تغيير مواعيد لقاح استرازينيكا الجرعة الثانية من 12 اسبوعا الى 8 اسابيع”.ونشرت صحة الرصافة، “جداول خاصة بالمواعيد الجديدة للقاح الجرعة الثانية”، […]

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