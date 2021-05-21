بعد بيان تركي.. واتساب ينفي نيته التخلي عن تحديث مثير للجدل

2021/05/21 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة مراقبة المنافسة في تركيا، الجمعة، إن تحديث تطبيق واتساب، الذي يتضمن مشاركة البيانات، لن يدخل حيز التنفيذ في تركيا، في إعلان يتناقض مع ما أعلنه التطبيق المملوك لفيسبوك، والذي قال إنه لا يزال يخطط لطرح التحديث للمستخدمين الأتراك.

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