2021/05/21 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكنت فرق الدفاع المدني، الجمعة، من انتشال جثة لشاب قضى غرقا في محافظة صلاح الدين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 ايار 2021)، انها "انتشلت جثة شاب غريق من داخل مشروع الطوز قرب معمل غاز الطريق الحولي بقضاء الطوز".

وأضاف البيان أن "مفارز مركز الطوز باشرت بالبحث عن الجثة والعثور عليها وسط المشروع وتم إخراجها وتسليمها إلى مستشفى الطوز العام وفق السياقات المعتمدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تنتشل جثة شاب قضى غرقاً في صلاح الدين (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تنتشل جثة شاب قضى غرقاً في صلاح الدين (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).