صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  573 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/21 | 19:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 573 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 542 اصابة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 573 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

542 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 17 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 45 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 35 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 32 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 76 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 49 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 15 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول 83 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 105 حالة خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 85 حالة خلال الرصد الوبائي

31 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

11 حالة في مدينة الصدر موزعة على محلاتها

5 حالات في منطقة الاعظمية

3 حالات في البلديات

7 حالات في منطقة بغداد جديدة

3 حالات في منطقة العبيدي

حالتين في منطقة زيونة

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 158521 توفي منهم 1696 للاسف فيما اكتسب الشفاء 151624 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 5201”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون واخذ اللقاحات وتقدير تلك الجهود”.

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