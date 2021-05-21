2021/05/21 | 19:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، ضبط صواريخ كاتيوشا ضمن قاطع عمليات سامراء.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري شرعت بتنفيذ عملية أمنية لتفتيش منطقة "حاوي العظيم" وضبطت خلالها 6 صواريخ نوع كاتيوشا".وأضافت، أنه "تمت معالجتها من قبل كتيبة الجهد الهندسي للفرقة دون حادث يذكر".

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